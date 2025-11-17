Lazio, nuovi cambi in lista: ecco chi può tornare al posto di Rovella

Ieri la sentenza finale è arrivata, la terapia conservativa non ha funzionato per Nicolò Rovella ed ora è arrivato il momento di sottoporsi all'operazione e risolvere il problema legato alla pubalgia. Nonostante questa sia la scelta migliore, il centrocampista non potrà entrare in campo per un po' di tempo e, per questa ragione, sì è librato un posto in lista di Serie A.

Lazio, il rientro di Dele-Bashiru

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il lungo stop di Rovella ha cambiato i piani per Dele-Bashiru, infatti, il nigeriano era stato tagliato dopo il suo infortunio per fare posto a Toma Basic ma ora , con un altro slot libero, il calciatore può finalmente tornare in campo. Tuttavia, a gennaio la situazione sarà ben diversa, infatti, al momento il numero 7 è uno dei possibili nomi in uscita, insieme a Noslin, Belahyane e Nuno Tavares.

