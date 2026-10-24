Floriani: "Ci divertiamo e penso che si veda..."

Nel post partita ai microfoni di LSC è intervenuto Romano Floriani Mussolini.

Ci divertiamo e penso che si veda anche. Era importante non andare in frenesia dopo il primo tempo, è una vittoria importantissima. Siamo stati concentrati fino all’ultimo secondo sulla partita, c’è stato un imprevisto alla fine ma siamo stati bravi a vincerla. C'è molto entusiasmo e si vede anche in campo, però dobbiamo sempre tenere i piedi per terra e lavorare, il mister ci tiene tanto. Sono felicissimo e spero di continuare così, di migliorare giorno dopo giorno.

Le parole che ci siamo detti prima della partita erano che dovevamo approcciare come con la Juve, sempre al mille per mille, altrimenti diventa sempre complicato.