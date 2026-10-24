Allegri, sfogo dopo la Roma: la Champions nelle sue parole e la replica del club

Massimiliano Allegri si è sfogato sulla Champions della scorsa stagione dopo il 3-3 segnato da Balerdi. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Il tecnico del Napoli ha parlato a microfoni spenti, tra le interviste a Dazn e la conferenza stampa, ma alcune persone della Roma hanno sentito le sue parole. Il club giallorosso si è detto rammaricato e stupito, respingendo l’idea di aver ricevuto favoritismi.

Lo sfogo di Allegri in sala stampa

La frase è stata pronunciata lontano dalle telecamere. Secondo il Corriere dello Sport, il tono di voce alto l’ha resa chiaramente udibile in una parte della sala stampa, in un momento di silenzio.

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Allegri ha sostenuto che l’anno precedente qualcuno avesse messo la Champions in tasca alla Roma. Ha aggiunto «Sempre loro...» e ha collegato l’accaduto alla propria esperienza al Milan: «L'ho pagata con il Milan». Il riferimento indicato dalla fonte è al finale della scorsa stagione, chiusa dai rossoneri al quinto posto, con Roma e Como tra le prime quattro. La fonte non identifica le persone a cui l’allenatore allude con l’espressione «loro».

Il 3-3 e l’espulsione contestata

Prima dello sfogo, Allegri aveva già ammesso di non essere lucido. Attribuiva il proprio nervosismo a un’espulsione che giudicava profondamente ingiusta. A suo dire, si era alzato senza pronunciare nulla e, la prossima volta, sarebbe rimasto seduto in panchina.

Anche nelle risposte sulla partita è tornato più volte sull’episodio del pareggio e sulla conseguente espulsione. Considerava il 3-3 due punti persi: era soddisfatto della prestazione della squadra, ma arrabbiato per il resto. Ha ribadito di non sentirsi lucido quella sera.

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