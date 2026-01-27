Dalla Polonia: offerta della Lazio per Adrian Przyborek del Pogon Szczecin
Secondo quanto riportato dal giornalista polacco Tomasz Włodarczyk, la Lazio avrebbe fatto un'offerta per Adrian Przyborek
Si entra nell'ultima settimana di calciomercato e la Lazio dopo essersi assicurata Daniel Maldini vuole sondare nuovamente il mercato cercando nuove pedine per Sarri e dalla Polonia arriva un'indiscrezione su un trequartista.
Lazio su Adrian Przyborek
Secondo quanto riportato dal giornalista polacco Tomasz Włodarczyk, la Lazio avrebbe fatto un'offerta di 4,5 milioni più bonus per un totale di circa 7 milioni più percentuale sulla rivendita al Pogoń Szczecin per Adrian Przyborek, trequartista che può adattarsi anche a centrocampista.
Questa la notizia riportata da Tomasz Włodarczyk
La Lazio Roma ha fatto un'offerta per Adrian Przyborek! Sul tavolo 4,5 milioni di euro più bonus importanti. In totale circa 7 milioni di euro + una percentuale del profitto del prossimo trasferimento. Il Pogoń Szczecin sta negoziando. Gli italiani vogliono concludere l'affare rapidamente.