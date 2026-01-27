Motta: "Emozione incredibile essere alla Lazio. Nesta il primo a credere in me…"
L'estremo difensore classe 2005 si è presentato ai microfoni ufficiali del club, queste le sue parole
Questa mattina la Lazio ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dalla Reggiana del portiere Edoardo Motta. L'estremo difensore classe 2005 si è presentato ai microfoni ufficiali del club, queste le sue parole.
Le parole di Edoardo Motta a LSC
Questa trattativa è nata all'improvviso, sono venuto qua dalla Reggiana dove ho disputato la Serie B in questa prima parte di stagione.
Emozioni di essere alla Lazio
Per me è un'emozione incredibile, è il primo anno in cui sono in una società di Serie A in uno dei club più importanti in Italia e in Europa.
Sogni con la Lazio?
Qualsiasi cosa possibile a livello di titoli ma soprattutto imparare e migliorare giorno dopo giorno ascoltando tutti perchè non ho esperienza e sono qua per apprendere da tutti
Sarri e lo staff
Mi sono presentato a tutti ho parlato non tanto con il mister ma molto di più con i preparatori dei portieri ci siamo trovati su tantissimi aspetti quindi bene così
