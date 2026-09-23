Gattuso si prende la Lazio: gioco, coraggio e una frase che sorprende

a Lazio di Rino Gattuso sta prendendo forma. Una squadra costruita per essere propositiva, giocare con coraggio e provare ad attaccare l'avversario. Una filosofia che racconta anche l'evoluzione dello stesso allenatore, deciso ad andare oltre l'immagine di Ringhio che lo accompagna dai tempi della sua carriera da calciatore.

Come sottolineato da Il Messaggero, Gattuso rivendica ciò che ha fatto sul campo, ma allo stesso tempo vuole uscire da un personaggio che ormai non rappresenta completamente il suo nuovo mestiere.

Il tecnico oggi ragiona in maniera diversa rispetto al giocatore che mordeva le caviglie, recuperava palloni e faceva del carattere una delle proprie caratteristiche principali. Lo ha spiegato lui stesso con una frase significativa: «Se avessi avuto un giocatore con le mie caratteristiche non so se con me avrebbe giocato».

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