Le pagelle di Venezia-Lazio: Mandas super, Zac torna al gol. Bella gara anche di Sutalo

La Lazio chiude questo primo ciclo di cinque partite a quota 13 punti a pari punti con Inter e Roma. I biancocelesti di Gattuso dopo un brutto primo tempo e Mandas che salva il risultato parando anche un rigore, nella ripresa escono fuori e trovano le due reti che assicurano i tre punti.

Le pagelle di Venezia-Lazio

Mandas - 8,5

È il migliore in campo nel primo tempo, gran bel rigore parato a Yeboah, ma sono diversi i suoi interventi provvidenziali

Floriani - 5,5

Prima frazione piuttosto incerta in cui pesa il rigore regalato al Venezia con un retropassaggio di testa completamente sbagliato, deve ringraziare Mandas che lo salva parando la conclusione di Yeboah dagli 11 metri. Nella ripresa leggermente meglio con qualche buon intercetto. Dal 77' Lazzari: S.V.

Sutalo - 7.5

Gran bella partita del centrale croato, che sbaglia pochissimo ed in più di qualche occasione è provvidenziale con i suoi interventi.

Provstgaard - 6,5

Meno preciso rispetto al suo compagno di reparto, ma è comunque una prestazione solida la sua.

Tavares - 7

Dà l'impressione sempre di poter essere il giocatore più pericoloso con le sue accelerazioni. È una spina nel fianco per la difesa del Venezia e l'assist al bacio per Noslin ne è l'esempio. Dall'83' Lazzari: S.V.

Frattesi - 6

Meno appariscente rispetto al solito, ma la pulizia di alcune sue giocate è evidente. Spesso viene fermato sul più bello.

Belahyane - 6,5

Ripaga la fiducia di Gattuso. Forse meno preciso rispetto alle precedenti uscite, ma anche quando sbaglai riesce comunque a rimediare. Dimostra comunque di avere un motore importante.

Taylor - 6,5

Si guadagna il calcio di rigore con un buon piede perno. Alterna qualche sbavatura tecnica a passaggi precisi. La sua costate però è il kilometraggio. Dal 77' Gudmundsson: S.V.

Cancellieri - 6,5

Questa sera in più di un'occasione riesce a saltare il suo avversario, sfiora un eurogol con una bella conclusione di sinistro. Segnali di crescita, speriamo definitivi.

Noslin - 7

Prima frazione abbastanza sofferta, poi nella ripresa sfrutta la libertà che Juan Jesus gli lascia e segna il secondo gol del suo campionato sempre di testa proprio come settimana scorsa contro il Milan. Dal 77' Pinamonti: S.V.

Zaccagni - 7,5

Ad inizio partita è pericoloso soprattutto da palla inattiva, poi è glaciale dal dischetto, che sblocca il risultato e ritrova il gol che mancava da decisamente troppo tempo. Aiuta anche tanto in fase difensiva con qualche bel recupero. Dall'88' Isaksen: S.V.

La pagella di Gattuso

Voto: 8

Inizio di campionato pazzesco della Lazio e c'è molto del suo lavoro dietro. La sua squadra abbina quantità e qualità, anche quando soffre quasi mai esce dalla partita.