Lazio, Taylor alla conquista di Xavi: poi la confessione su Busquets e Messi

Lazio, Taylor torna in Nazionale: ora vuole conquistare Xavi

Kenneth Taylor ritrova l'Olanda e vuole sfruttare la nuova occasione per conquistare la fiducia di Xavi. Il centrocampista della Lazio, tornato nel giro della Nazionale dopo una lunga assenza, non nasconde il proprio obiettivo: giocare il più possibile e dimostrare il proprio valore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, che riprende le dichiarazioni rilasciate dal giocatore al portale Voetbal Primeur, Taylor ha parlato del nuovo corso dell'Olanda e delle prime indicazioni ricevute dal nuovo commissario tecnico.

«Non ho ancora parlato con lui individualmente. Abbiamo parlato di quello che chiede alla squadra. Abbiamo provato il suo stile di gioco. Non posso rivelare esattamente cosa comporti, lo scoprirete», ha spiegato il centrocampista biancoceleste.

Domani sera l'Olanda affronterà la Germania in Nations League, partita che rappresenterà l'esordio di Xavi. Per Taylor potrebbe invece essere l'occasione per tornare in campo con la maglia della propria Nazionale.

Il centrocampista non gioca con l'Olanda dal 23 marzo 2025, quando entrò in campo contro la Spagna. Adesso spera di trovare spazio, dall'inizio oppure a gara in corso.

«Non chiamarmi è stata una scelta di Koeman, l'ex commissario tecnico. La rispetto. Si sa che bisogna dimostrare valore nel club di appartenenza».

Taylor fa parte di una rosa composta da 26 giocatori e ha spiegato chiaramente quale sia il suo obiettivo durante questa parentesi dedicata alle Nazionali.

«Spero di imparare molto durante questa pausa per le nazionali e di dimostrare cosa so fare. Ma voglio anche mettermi alla prova, questo è l'obiettivo».

E sui minuti che spera di ottenere ha aggiunto: «Mi sentirò soddisfatto se avrò giocato il maggior numero di minuti possibile. Ma questo dipende dall'allenatore. Io devo far bene in allenamento».

Il messaggio è chiaro: Taylor vuole conquistare Xavi e guadagnarsi il proprio spazio. «Ogni giocatore vuole giocare, è ovvio».

Taylor tra Brobbey, Busquets e quella battuta su Messi

Il ritorno in Nazionale gli ha permesso anche di ritrovare Brian Brobbey, attaccante del Sunderland con il quale Taylor conserva un rapporto particolarmente stretto.

«Conosco molti dei ragazzi, ma parlo con Brobbey tutti i giorni. Parliamo di tutto, non solo di calcio», ha raccontato il centrocampista della Lazio.

L'arrivo di Xavi ha portato una ventata d'aria fresca nell'Olanda e inevitabilmente il suo nome richiama alla mente il grande Barcellona costruito intorno al trio Busquets-Xavi-Iniesta.

Taylor, però, evita paragoni troppo impegnativi: «Non ci si può paragonare a nessuno di quei tre. Se proprio devo sceglierne uno... mi piaceva molto guardare Busquets».

Un riferimento significativo per il centrocampista biancoceleste, che ha quindi chiuso l'intervista con una battuta. Alla domanda su quale giocatore gli somigliasse maggiormente, Taylor ha risposto sorridendo: «A Messi».

Fonte: Corriere dello Sport, dichiarazioni di Kenneth Taylor riportate da Voetbal Primeur.