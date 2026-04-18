Napoli-Lazio, Milinkovic-Savic: “Vogliamo i tre punti”

Le parole del portiere del Napoli nel pre partita

Emanuele Petrucci /
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Nel pre partita di Napoli-Lazio, Vanja Milinkovic-Savic ha parlato così ai microfoni di Dazn.

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Napoli-Lazio, le parole di Milinkovic-Savic nel pre partita 

Lo stimolo l’abbiamo sempre. L’obiettivo è sempre stato pensare gara dopo gara e cercare di vincerne il più possibile. Vogliamo i tre punti. La mentalità c’è sempre stata, poi a volte un errore può capitare. È stato importante aver reagito col Parma, purtroppo non abbiamo portato i tre punti a casa ma un errore fa parte del gioco. Non penso sia stata questione di mentalità. A me cambia poco la linea difensiva: abbiamo tutti giocatori forti. È più una questione per il mister, dipende da cosa chiede: a me basta che difendano.

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