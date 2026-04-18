Napoli-Lazio, Conte: “Il secondo posto è il primo dei perdenti”

Nel pre partita di Napoli-Lazio, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha parlato della sfida tra le due squadre e della stagione dei suoi ragazzi.

Beukema? E' una scelta tecnica come in altre circostanze ho fatto diversamente. E' giusto che in una rosa ci si alterni un po'. Abbiamo recuperato Rrahmani, Di Lorenzo ancora non è pronto, ma abbiamo una scelta un po' più vasta. McTominay e De Bruyne sulla trequarti? Il modulo dipende dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa adesso, diventa difficile senza Di Lorenzo. Questo modulo ci ha salvato in un momento di grande emergenza e stiamo facendo bene, manca poco e non serve cambiare. L'infortunio di Di Lorenzo è particolare, perché non abbiamo nessuno, può fare più ruoli. Anche lui è prossimo al rientro, poi vediamo Neres e Vergara. Cosa voglio vedere dai miei ragazzi e se abbiamo raggiunto il massimo? Il discorso del secondo posto è il primo dei perdenti, cambia poco, vale solo per la Champions. Abbiamo 12 punti di distanza dall'Inter e dobbiamo recuperare una, non possiamo sbagliare. L'obiettivo nostro è fare del nostro meglio, guardando avanti e facendo attenzione dietro. Non è questione di secondo posto, per me resta il primo dei perdenti ma porta alla Champions League.