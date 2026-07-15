Ledesma di nuovo via dalla Lazio: allenerà il Torino U17

La separazione tra Cristian Ledesma e la Lazio è ormai definitiva. L'ex capitano biancoceleste, come riportat da RadioSei, ripartirà dal Torino, dove guiderà la formazione Under 17, mettendo la firma su un contratto biennale e iniziando una nuova avventura lontano da Formello.

Una scelta che inevitabilmente farà discutere. Ledesma lascia infatti la Lazio dopo aver costruito una delle migliori realtà del settore giovanile biancoceleste. La sua Under 17 ha sfiorato la Final Four Scudetto, fermandosi soltanto ai quarti di finale contro l'Empoli, squadra che avrebbe poi conquistato il titolo italiano. Un percorso che ha messo in evidenza non solo i risultati sul campo, ma anche la crescita e la valorizzazione di numerosi giovani.

Il Torino, che seguiva il tecnico da tempo, ha deciso di puntare con convinzione su di lui, affidandogli un progetto tecnico strutturato e di prospettiva.

Nel frattempo la Lazio continua a vedere allontanarsi figure e talenti del proprio vivaio. Gianfilippo Materazzi ha scelto il Torino firmando un contratto triennale e giocherà nella Primavera granata, Gabriele Agrifoglio si è trasferito al Cittadella, mentre il capitano Leonardo Berni Canani è vicino alla Sampdoria.

Sul fronte organizzativo, il club ha affidato la guida del settore giovanile a Tobia Assumma, che prende il posto di Stefano Mattiuzzo. Nel suo percorso dirigenziale figurano esperienze alla Reggina e con l'Under 14 della Lazio, prima del ritorno in Calabria, dove la parentesi si è conclusa dopo pochi mesi. Tornato a Formello, gli è stata affidata la responsabilità del vivaio.

Restano invece invariate alcune panchine: Francesco Punzi è stato confermato alla guida della Primavera, mentre l'Under 18 è stata affidata a Cristiano Lombardi, promosso dopo l'esperienza con l'Under 16.

L'addio di Ledesma, però, rappresenta un altro tassello che alimenta il dibattito sul momento del settore giovanile biancoceleste: perdere un allenatore reduce da una stagione così positiva rischia di lasciare più di qualche interrogativo sul futuro del vivaio laziale.