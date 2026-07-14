Lazio, Angelucci vuole il club? La nota ufficiale chiarisce la posizione dell'imprenditore

L'imprenditore Giampaolo Angelucci ha rilasciato una nota ad Adnkronos per rispondere alle voci riguardanti un suo interesse alla Lazio.

In relazione alle notizie circolate in questi giorni circa un presunto interesse per l’acquisizione della S.S. Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce in modo categorico tali ricostruzioni. Si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose. Né io né il Gruppo abbiamo mai manifestato alcun interesse a entrare nel mondo dello sport o del calcio, né tantomeno ad acquisire la S.S. Lazio. Preciso, inoltre, che non deteniamo titoli azionari riferibili alla società in questione. Qualsiasi ricostruzione di diverso tenore è, pertanto, destituita di ogni fondamento.