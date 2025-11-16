Women, Greggi nel pre: "Daremo tutte noi stesse, partita troppo importante"

L'intervento nel pre gara di Giada Greggi in vista del derby tra Roma e Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

A pochi istanti dal fischio d'inizio del derby femminile, Giada Greggi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Roma-Lazio ai microfoni di RaiSport.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La giallorossa nel pre partita

Partita importantissima sotto tanti punti di vista, perché è un derby, troppo importante e rimanere in testa alla classifica e rifarci. Daremo tutte noi stesse, perché è un partita troppo importante.

Tante infortunate per Rossettini

Tante infortunate? Giocheremo anche per loro, ci saranno nuove giocatrici che ci daranno una mano. Daremo tutte noi stesse.

 

Women Live | Serie A, Roma-Lazio 1-0: Karczewska a un passo dal pareggio
Women, Castiello nel pre: "Il derby di Women's Cup? Gara che ci ha insegnato molto. Oggi..."