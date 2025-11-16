Women, Greggi nel pre: "Daremo tutte noi stesse, partita troppo importante"
L'intervento nel pre gara di Giada Greggi in vista del derby tra Roma e Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
A pochi istanti dal fischio d'inizio del derby femminile, Giada Greggi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Roma-Lazio ai microfoni di RaiSport.
La giallorossa nel pre partita
Partita importantissima sotto tanti punti di vista, perché è un derby, troppo importante e rimanere in testa alla classifica e rifarci. Daremo tutte noi stesse, perché è un partita troppo importante.
Tante infortunate per Rossettini
Tante infortunate? Giocheremo anche per loro, ci saranno nuove giocatrici che ci daranno una mano. Daremo tutte noi stesse.