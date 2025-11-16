Women, Greggi nel pre: "Daremo tutte noi stesse, partita troppo importante"

A pochi istanti dal fischio d'inizio del derby femminile, Giada Greggi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Roma-Lazio ai microfoni di RaiSport.

Partita importantissima sotto tanti punti di vista, perché è un derby, troppo importante e rimanere in testa alla classifica e rifarci. Daremo tutte noi stesse, perché è un partita troppo importante.