Women, Castiello nel pre: "Il derby di Women's Cup? Gara che ci ha insegnato molto. Oggi..."

In attesa dell'inizio del match, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport anche il Capitano biancoceleste, Antonietta Castiello.

Se la Lazio può pensare in grande? Io sono molto scaramantica ti dico la verità, quindi non parlo di questo, ma con il lavoro che abbiamo fatto lo scorso anno abbiamo messo delle radici belle solide, quindi quest'anno puntiamo a fare un grande campionato. Poi dove arriveremo lo vediamo alla fine.

Stiamo lavorando partita dopo partita per tenere sempre la stessa linea, senza avere cali di tensione o comunque il “vinci, perdi, perdi, vinci”. Cerchiamo di mantenere una linea che sia sempre la stessa e approfittiamo della partita di oggi, speriamo.

Il derby di Women's Cup? Sicuramente ci ha insegnato che ogni derby va giocato fino alla fine. Noi siamo entrate un po' forse timorose, comunque la Lazio non faceva una semifinale da anni, quindi ci sta che ci sono giocatrici nuove, giocatrici piccole, un po' inesperte, non hai mantenuto l'emozione. Sicuramente ci ha insegnato tanto e spero che oggi la mia squadra, con me compresa, dia la dimostrazione che quella partita ci ha insegnato tanto.