Lazio-Milan, ondata rossonera allo stadio Olimpico

Mancano circa 48 ore alla sfida che si terrà allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Milan. La partita sarà sicuramente bellissima e considerato un big match ma gli animi si accenderanno anche sugli spalti tra le due tifoserie. Da una parte i capitolini che tornano allo stadio in presenza dopo la forte contestazione contro Claudio Lotito. Dall'altra parte i rossoneri che saranno tantissimi, circa 10.000, per spingere la squadra e per sperare nel sogno tricolore dopo la vittoria conquistata nel derby contro l'Inter. A riportare l'aggiornamento dei tifosi milanisti presenti nella capitale è Sportmediaset.

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L'ultima partita del popolo biancoceleste e la coreografia

La contestazione del tifo laziale continua, dopo un periodo che ha visto disertare gli spalti per la protesta contro Claudio Lotito, i laziali saranno presenti nel match di domenica sera contro il Milan di Max Allegri. Come dichiarato però sarà l'ultima sfida casalinga che vedrà il pubblico biancoceleste allo stadio. Il tutto sarà accompagnato dalla solita coreografia spettacolare. La decisione resterà, con gran coerenza, quella di esprimere dissenso verso la società e sopratutto sottolineare l'estremo atto d'amore nel rinunciare ad assistere alle prestazioni della propria squadra pur di risolvere un problema che è diventato insostenibile.