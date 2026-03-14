Emergenza a centrocampo contro il Milan: in regia staffetta tra Patric e Taylor

Come riportato da Il Messaggero, ieri ai microfoni di Sky il diesse Fabiani ha cercato di sdrammatizzare le polemiche e le divergenze interne con Sarri, ma l'attualità è il Milan, con l’emergenza a fare da fil rouge.

Emergenza a centrocampo

Cataldi è ai box, il provino di Basic non ha dato gli esiti sperati. In cabina di regia sarà staffetta tra Patric e il duttile Taylor: la sfida alla cattedra di Modric sarà comunque inedita. In avanti Maldini affronterà passato e miglior difesa esterna d’Europa per infliggere ad Allegri il primo ko in trasferta in A.

Conferenza stampa e rifinitura

Parola a Sarri alle 14, poi la rifinitura coi fari puntati su Romagnoli. Il grande ex di turno cerca il recupero in extremis, Provstgaard scalpita per farne le veci.