Insigne parla dei contatti con Sarri e della volontà della Lazio di ingaggiarlo

Da alcune settimane è tornato romanticamente a vestire la maglia del Pescara, Lorenzo Insigne torna a parlare di calciomercato e non solo. Il fantasista napoletano racconta degli interessamenti nati nell'ultima sessione invernale e di come il mercato poteva portarlo a vestire la maglia del Napoli, suo grande amore; come la possibilità di arrivare nella capitale, agli ordini di Maurizio Sarri indossando la casacca della Lazio. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, tramite Sky.

Il post social su Insigne e il calciomercato di gennaio.

L'ipotesi Insigne-Lazio

Non era solo una voce quella che raccontava il trasferimento di Lorenzo Insigne alla Lazio. Inizialmente sembrava essere un matrimonio concreto che richiedeva solo i tempi giusti per vedere il calciatore napoletano approdare con i capitolini. Poi così non è stato, l'attesa è stata interminabile fino a sfumare. I contatti tra Sarri e Insigne sono stati continui ma si sono probabilmente interrotti quando la società ha comunicato all'allenatore di puntare su altro. Da quel momento la pista Insigne è sfumata. Un dettaglio che può essere stato determinante è la voglia di puntare sulla linea verde da parte del club capitolino.