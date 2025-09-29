Lutto in casa Lukaku: morto il papà di Romelu e Jodan
Lutto per Romelu e Jordan Lukaku, il papà Roger è venuto a mancare quest'oggi all'età di 58 anni
Lutto per Romelu e Jordan Lukaku, il papà Roger è venuto a mancare quest'oggi all'età di 58 anni. Roger Lukaku si è spento nella sua dimora di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ma non sono ancora noti i motivi della scomparsa.
La dedica di Romelu Lukaku
La perdita del padre ha lasciato un doloroso vuoto nei due fratelli calciatori con l'attaccante del Napoli che ha rimosso tutti suoi post su Instagram lasciando solo una foto di lui da bambino con suo padre e questa didascalia:
Grazie per avermi insegnato tutto quello che so
Ti sarò sempre grato e ti apprezzo
La vita non sarà più la stessa
Proteggermi e guidarmi come nessun altro potrebbe fare
Non sarò più la stessa
Il dolore e le lacrime scendono alla grande
Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto
Grazie di tutto
Roger Menama Lukaku
Vieux Roy (per i suoi amici)
Mon Papa