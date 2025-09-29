Lutto in casa Lukaku: morto il papà di Romelu e Jodan

Lutto per Romelu e Jordan Lukaku, il papà Roger è venuto a mancare quest'oggi all'età di 58 anni. Roger Lukaku si è spento nella sua dimora di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ma non sono ancora noti i motivi della scomparsa.

La dedica di Romelu Lukaku

La perdita del padre ha lasciato un doloroso vuoto nei due fratelli calciatori con l'attaccante del Napoli che ha rimosso tutti suoi post su Instagram lasciando solo una foto di lui da bambino con suo padre e questa didascalia:

Lukaku - Depositphotos

Grazie per avermi insegnato tutto quello che so

Ti sarò sempre grato e ti apprezzo

La vita non sarà più la stessa

Proteggermi e guidarmi come nessun altro potrebbe fare

Non sarò più la stessa

Il dolore e le lacrime scendono alla grande

Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto



Grazie di tutto

Roger Menama Lukaku

Vieux Roy (per i suoi amici)



Mon Papa