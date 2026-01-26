Lazio, tensioni Romagnoli-Lotito: il difensore chiede l'aiuto del Comandante

Dopo la gara allo stadio Via Del Mare, Alessio Romagnoli si era avvicinato al settore ospiti per salutare tutti i tifosi laziali, che in tre anni e mezzo lo hanno sempre sostenuto ed amato, infatti, il difensore centrale aveva già le valigie pronte ed era pronto a partire per raggiungere l'Al-Sadd di Mancini, come da accordi. La dirigenza biancoceleste, tuttavia, poco prima della cessione definitiva ha emesso un comunicato per dichiarare che l'ex Milan non è mai stato in vendita.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La Lazio blinda Romagnoli: il difensore chiede l'aiuto del Comandante

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Alessio Romagnoli è molto infastidito dalla situazione e sta cercando l'aiuto del mister Sarri, ricordandogli quando il gestore provò a fermare le sue dimissioni a marzo del 2024, tuttavia, Lotito pretende che il calciatore si esprima pubblicamente e dichiari la propria la volontà di lasciare la squadra, nonostante sia in scadenza soltanto nel 2027.

