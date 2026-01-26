Calciomercato Lazio, la dirigenza punta Iroegbunam per il centrocampo: la risposta dell'Everton

Con la finestra di mercato che chiuderà è soltanto il 2 febbraio, la dirigenza biancoceleste continua a cercare rinforzi, concentrandosi principalmente sul centrocampo e sul reparto offensivo, infatti, non solo Cancellieri, Isaksen, Noslin o Dia potrebbero ancora partire ma bisogna cercare al più presto di sostituire Matteo Guendouzi, volato al Fenerbahce, per circa 28 milioni. Come obiettivo principale la Lazio sta puntando il centrocampista Tim Iroegbunam, che al momento scende in campo con la maglia dell'Everton.

Calciomercato Lazio, obiettivo Iroegbunam: la risposta del club inglese

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club della Premier League ha affermato di non voler assolutamente cedere il calciatore, una fredda risposta che ha portato il direttore sportivo Fabiani a valutare altri profili all'estero con la speranza di riuscire a trovare un sostituto adeguato in circa una settimana.

La situazione al centrocampo

La situazione al centrocampo biancoceleste non è delle migliori, infatti, il Comandante Maurizio Sarri deve combattere costantemente con delle emergenze e cercare di incastrare i pezzi per schierare una formazione prima di ogni gara. Toma Basic, infatti, è rientrato da poco in seguito a problemi fisici, mentre Dele-Bashiru è appena tornato dalla Coppa d'Africa. Belahyane viene considerato soltanto in caso di emergenza, motivo per il quale è ancora sul mercato, Rovella è di nuovo fermo a causa di fastidi riscontrati nella zona pubica e Vecino si avvicina al rinnovo automatico, che scatta automaticamente al raggiungimento delle 25 presenze. Kenneth Taylor, invece, è stato un ottimo acquisto, tuttavia, come detto anche dal mister, non basta per sostituire il francese.