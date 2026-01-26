Calciomercato Lazio, è quasi fatta per Maldini: Schira rivela le cifre e la formula
L'esperto Niccolò Schira ha rivelato sulla piattaforma social X le cifre e la formula di contratto per l'arrivo di Daniele Maldini dell'Atalanta
Daniel Maldini - Via onefootball (Photo by Simone Arveda/Getty Images)
Il mercato di gennaio è ancora aperto e qualche nuovo acquisto può ancora arrivare, con la speranza di rinforzare la rosa biancoceleste, come ad esempio Daniel Maldini infatti, come riportato anche da Nicolò Schira sulla piattaforma social X, la Lazio e l'Atalanta stanno per giungere ad un accordo definitivo.