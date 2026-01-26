Il mercato di gennaio è ancora aperto e qualche nuovo acquisto può ancora arrivare, con la speranza di rinforzare la rosa biancoceleste, come ad esempio Daniel Maldini infatti, come riportato anche da Nicolò Schira sulla piattaforma social X, la Lazio e l'Atalanta stanno per giungere ad un accordo definitivo.

Daniel Maldini: cifra e formula