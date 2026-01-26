Calciomercato Lazio, è quasi fatta per Maldini: Schira rivela le cifre e la formula

L'esperto Niccolò Schira ha rivelato sulla piattaforma social X le cifre e la formula di contratto per l'arrivo di Daniele Maldini dell'Atalanta

Michelle De Angelis /
Daniel Maldini - Via onefootball (Photo by Simone Arveda/Getty Images)
Daniel Maldini - Via onefootball (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Il mercato di gennaio è ancora aperto e qualche nuovo acquisto può ancora arrivare, con la speranza di rinforzare la rosa biancoceleste, come ad esempio Daniel Maldini infatti, come riportato anche da Nicolò Schira sulla piattaforma social X, la Lazio e l'Atalanta stanno per giungere ad un accordo definitivo. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Daniel Maldini: cifra e formula 

Lazio, tensioni Romagnoli-Lotito: il difensore chiede l'aiuto del Comandante
Lazio, incredibile il nuovo obiettivo di mercato: è il nipote di Gigi D'Alessio