Conferenza Maldini: "Mi sono trovato subito bene. Rovella ha spinto tanto…"

Arrivato in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, Daniel Maldini ha trovato subito la titolarità appena arrivato nella Capitale. Sarri ripone fiducia nell'ex-Atalanta e lo ha definito un giocatore di "grandi qualità tecniche e fisiche. Questa mattina, Daniel Maldini si è ufficialmente presentato in conferenza stampa dallo studio televisivo del Centro Sportivo di Formello.

L'introduzione del direttore sportivo Fabiani

L'oggetto dei miei desideri e del mio collaboratore Alberto Bianchi. Lo abbiamo seguito molto al Monza non a caso il direttore sportivo che avevi è stato un mio calciatore. Mi ha sempre parlato bene di te, mi ha detto: “quando Daniel capirà quanto è forte non ce ne sarà per nessuno”. Mi auguro che possa diventare un top, quando maturerai questa convinzione ti toglierai tantissime soddisfazioni. Può giocare da esterno, false nueve e probabilmente con Sarri troverai un allenatore che metterà in risalto le tue caratteristiche. Hai lavorato con molti allenatori che forse non si addicevano alle tue caratteristiche, ami giocare a calcio sul corto e nello stretto. Ha una tecnica straordinaria. Jai poco tempo per maturare questa condizione e se non lo fai te la faccio maturare io.

La conferenza stampa di Daniel Maldini

Il mio pensiero è super-positivo sono arrivato qua due settimane fa, mi sono trovato bene. I compagni sono stati subito come una seconda famiglia conoscevo già qualcuno. Non vedo l'ora di giocare e continuare spero solo di iniziare presto a far vedere ciò che posso fare.

Sul giocare attaccante

Ho fatto subito una chiacchierata col mister appena arrivato sarà l'attaccante il mio ruolo, sono contento è una cosa nuova per me ma sono contento di poterlo fare.

Cosa manca per fare il salto

Di convinzione non credo, ma è più avere persone che credono in te fino in fondo spero di riuscire a far vedere quello che so fare. La continuità è la cosa più importante.

La Lazio può essere l'ambiente giusto?

Penso che sia il momento giusto e la piazza giusta. Mi sono trovato subito bene, le sensazioni sono positive non vedo l'ora di aiutare la squadra.

Il ruolo è stato un problema per te? Nesta ha detto che a volte ti assenti dalla partita

È una cosa che ho sempre avuto di esprimermi a sprazzi ma con il tempo ho maturato una consapevolezza per migliorare sotto questo aspetto.

Obiettivo personale

Provo a farmi trovare sempre pronto, spero di essere più decisivo possibile, l'importante è che la squadra vada verso la giusta direzione.

Pressione

C'è in ogni ruolo, gol o non gol c'è comunque, se l'attaccante fa far gol agli altri è comunque positivo.

Obiettivo della stagione di squadra

Ne abbiamo parlato ma è pensare partita dopo partita. Giocheremo tanto in pochi giorni e credo sia giusto pensare alla prossima e basta.

Storia della Lazio e come vedi lo stadio vuoto a Lazio-Genoa

Mi aspettavo tutta questa storia perchè parlando sempre con Rovella si è innamorato subito della Lazio e me lo ha trasmessa e quando vieni qua lo capisci subito. Dobbiamo pensare a noi stessi, la cosa importante è pensare a far bene.

Cosa ti ha portato a scegliere la Lazio

L'ho vista sempre bene, poi vedendola prima dall'esterno non puoi capire bene. la cosa che mi ha spinto di più è il fatto che mi ha voluto da subito e il loro volere è stata la cosa che mi ha fatto cambiare idea.

Consigli di tuo padre

Sono i soliti di un padre ad un figlio. Anche lui mi dice il suo pensiero poi a decidere alla fine sono io. Sono abituato a questo tipo di paragoni e sono sereno.

Sulla trattativa

È stata una questione più lunga ma la cosa più importante è che io sia arrivato. Con Rovella abbiamo parlato in questi mesi e mi ha sempre spinto a venir qua.

Sul futuro dopo giugno