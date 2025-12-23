Ultim'ora: c'è l'ok al mercato della Lazio da parte della commissione
Era previsto per oggi ed è arrivata la sentenza della nuova commissione incaricata di analizzare tutta la documentazione presentata dalla Lazio in materia di calciomercato.
A riportarlo è Fabrizio Patania sulle colonne del Corriere dello Sport, la commissione infatti ha appena trasmesso il via libero alla Federcalcio dando l'ok al mercato della Lazio. La società biancoceleste potrà dunque operare liberamente sul mercato in questa finestra invernale per cercare di aiutare Maurizio Sarri a rinforzare la rosa.