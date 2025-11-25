Abbate: "Paletti Uefa? Possibile multa per la Lazio se…"

La Lazio ancora non saprà se potrà operare sul mercato di gennaio. A dicembre si riunirà la nuova commissione che ha preso il posto della COVISOC e deciderà il destino del calciomercato della Lazio.

Come riportato da Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, sulle frequenze di Radio Laziale, qualora la squadra di Sarri dovesse qualificarsi a fine anno per le qualificazioni europee sforando lo 0.7% a marzo non verrebbe esclusa dalla competizione, come si credeva, ma dovrebbe pagare una multa salatissima proporzionata alla percentuale sforata.

Vi do una notizia di cui non se ne sta parlando. Era nell'aria il fatto che se la Lazio dovesse sforare lo 0,7% a marzo rischierebbe pure in caso di un'eventuale qualificazione in Europa di non poter partecipare alle coppe perché non avrebbe la licenza UEFA. Ho appena parlato con la UEFA e mi conferma che la licenza UEFA la Lazio la ottiene comunque se si dovesse qualificare, ma dovrebbe pagare una multa salatissima proporzionale alla percentuale sforata, quindi dovrebbe mettere ulteriori soldi nel caso dovesse andare in Europa.