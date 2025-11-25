Svaligiata casa di Jamie Vardy mentre stava giocando

Come riportato da SportMediaset, durante la partita Cremonese-Roma, un gruppo di malviventi avrebbe svaligiato la casa dell'ex stella del Leicester

Beniamino Civitelli /
Jamie Vardy - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Brutta disavventura per Jamie Vardy, mentre stava giocando contro la Roma.

Vardy derubato: le prime ricostruzioni

Come riportato da SportMediaset, durante la partita Cremonese-Roma, dove Jamie Vardy ha giocato per tutti e novanta i minuti, un gruppo di tre malviventi ha svaligiato la sua villa a Salò, sul Lago di Garda. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la banda di rapinatori avrebbe seguito la famiglia per poi agire quando la dimora era rimasta incustodita forzando una finestra. 

Bottino intorno ai 100mila euro

Secondo le prime stime, il bottino dei rapinatori si aggirerebbe sui 100.000 euro tra orologi di valore, gioielli e contanti.

