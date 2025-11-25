Clamorosa espulsione in Manchester United-Everton: il video

Manchester United-Everton, espulsione clamorosa a Gueye

La gara tra le due squadre andata in scena ieri alle ore 21:00 ha chiuso il dodicesimo turno di Premier League: nonostante la superiorità numerica, la squadra allenata da Amorim ha perso di misura davanti ai propri tifosi. Fa scalpore l’espulsione ai danni di Gueye che ha costretto l’Everton a giocare in dieci uomini per più di sessanta minuti. Il calciatore senegalese è stato espulso per aver tirato uno schiaffo al suo compagno di squadra Keane. Decisione corretta da parte del direttore di gara, il regolamento prevede il cartellino rosso in caso di condotta violenta anche nei confronti di un proprio compagno di squadra.

Photo by Alex Livesey/Getty Images via OneFootball

Il video dell’espulsione di Gueye