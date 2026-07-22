Women, Martin: "L'obiettivo è fare una bella stagione. Spero di poter aiutare la squadra"

Al via la nuova stagione della Lazio Women. La squadra femminile guidata da Gianluca Grassadonia ha ufficialmente iniziato il ritiro estivo nella giornata di ieri. A Celano le calciatrici biancocelesti si sono riunite per dare il via alla preparazione estiva.

Proprio dai campi della provincia abruzzese è intervenuta la centrocampista laziale Emma Martin, che ai microfoni ufficiali della società ha fatto il punto sugli obiettivi individuali e collettivi della squadra in vista dell'inizio della nuova stagione della Serie A Women Athora.

Martin ai microfoni ufficiali della Lazio

Quest'anno ci stanno tante giocatrici nuove, quindi abbiamo iniziato forte. Ricordo l'anno scorso potevamo spingere di più, dobbiamo andare piano piano, conoscere tutte e alla fine finire questo ritiro con buone sensazioni.

Che anno ti aspetti? L'anno scorso hai cominciato con qualche difficoltà, poi ti si è presa la maglia titolare. L'anno giusto per confermarti?

Sì, per me la stagione scorsa è stata un po' difficile, soprattutto l'inizio, però spero che quest'anno, che so come va questo campionato, spero di poter aiutare la squadra e fare una bella stagione.

Ti sei data un obiettivo, quanti gol vorresti fare o se c'è qualcos'altro che vorresti raggiungere?

L'obiettivo è fare una bella stagione, che la squadra faccia un bel campionato, stare tutte insieme sempre e alla fine agli obiettivi individuali non ci penso tanto, voglio aiutare la squadra.

Tu praticamente sei inseparabile dal capitano. Da Castiello è già successo qualcosa, qualche scherzo, qualcosa da raccontare?

Sinceramente qua sempre succedono le cose, ogni giorno succede qualcosa, ma questa squadra è molto divertente, questo è importante.

Se devi scegliere un'altra compagna a cui dar fastidio oltre a Castiello, chi ti prendi? Qui vicino c'è Goldoni

Questo ritiro penso che Leo (Goldoni, ndr) deve buttarsi al fiume, quindi l'aspetto, aspetto di vederlo (ride, ndr).

Diciamo che Leo aveva votato per l'Argentina, tu invece sei campionessa del mondo, quindi ti puoi godere questo trofeo. Torno sulla Serie A, oggi esce il calendario, la tua prima giornata?