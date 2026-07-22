Flaminio-Lazio, la call con la Regione chiarisce il quadro: cosa succede ora

La riqualificazione dello Stadio Flaminio continua il proprio percorso amministrativo. Come anticipato in esclusiva da LazioFamily, lunedì scorso si è svolta una call tra i dirigenti della Regione Lazio e una parte del gruppo di lavoro incaricato di sviluppare il progetto presentato dalla Lazio.

L'incontro non avrebbe riservato particolari sorprese. La Regione, che partecipa al tavolo dei 39 enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi Preliminare (CSP), aveva richiesto alcuni chiarimenti al soggetto proponente riguardo a diversi aspetti del progetto.

Il confronto si sarebbe svolto in un clima collaborativo. Alcuni punti sono stati approfonditi e chiariti durante la riunione, mentre altri verranno affrontati in una fase successiva dell'iter autorizzativo, poiché non rientrano tra gli elementi previsti nell'attuale passaggio procedurale.

Conferenza dei Servizi: cosa accadrà dopo

Le questioni rinviate saranno infatti oggetto della futura Conferenza dei Servizi Decisoria, tavolo che potrà essere convocato soltanto qualora l'attuale iter proceda regolarmente fino alla predisposizione del Piano di Fattibilità Tecnico Economica, quello che in passato era identificato come progetto definitivo.

La Conferenza dei Servizi Preliminare è chiamata a esprimersi sugli elaborati previsti dalla normativa vigente. Tra questi figura il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, documento che corrisponde, in larga parte, a quello che un tempo veniva definito progetto preliminare.

Il percorso resta ancora complesso

Come già evidenziato più volte, il percorso verso il via libera definitivo per il nuovo Flaminio della Lazio resta ancora lungo e caratterizzato da numerosi passaggi che potrebbero riservare ulteriori ostacoli.

Va inoltre ricordato che la Conferenza dei Servizi Preliminare ha il compito di valutare esclusivamente la fattibilità tecnico-normativa del progetto presentato dalla Lazio. La successiva valutazione politica sull'eventuale pubblico interesse dell'opera spetterà prima alla Giunta Capitolina e successivamente all'Assemblea Capitolina, chiamata a esprimersi con il voto finale.