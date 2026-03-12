Cardone: "Se la Lazio uscirà in semifinale sarà la peggior stagione dell'era Lotito"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sulla stagione che sta vivendo il club biancoceleste.

Per ora, la peggiore in assoluto è stata la prima, quella del tredicesimo posto. Se esci in Coppa questa sicuramente rientrerà tra le peggiori; purtroppo c’è anche il demerito di non aver chiuso con una vittoria all’andata. Ad ogni modo, se mettiamo insieme il blocco del mercato e la rottura insanabile con i tifosi sarebbe a tutti gli effetti la peggiore; c’è il grande rischio che lo diventi.