Cardone: "Se la Lazio uscirà in semifinale sarà la peggior stagione dell'era Lotito"
Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sulla stagione che sta vivendo il club biancoceleste
Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei
La semifinale di Coppa Italia
Uscendo in semifinale con l’Atalanta potremmo probabilmente parlare della stagione peggiore dell’era Lotito.
La peggior stagione dell'era Lotito
Per ora, la peggiore in assoluto è stata la prima, quella del tredicesimo posto. Se esci in Coppa questa sicuramente rientrerà tra le peggiori; purtroppo c’è anche il demerito di non aver chiuso con una vittoria all’andata. Ad ogni modo, se mettiamo insieme il blocco del mercato e la rottura insanabile con i tifosi sarebbe a tutti gli effetti la peggiore; c’è il grande rischio che lo diventi.
Sarri
Se un altro al posto di Sarri sarebbe stato esonerato? Stando ai punti raccolti e alle dichiarazioni del tecnico, direi di sì.