Cardone: "Se la Lazio uscirà in semifinale sarà la peggior stagione dell'era Lotito"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sulla stagione che sta vivendo il club biancoceleste

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sulla stagione che sta vivendo il club biancoceleste.

Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei 

La semifinale di Coppa Italia 

Uscendo in semifinale con l’Atalanta potremmo probabilmente parlare della stagione peggiore dell’era Lotito.

La peggior stagione dell'era Lotito 

Per ora, la peggiore in assoluto è stata la prima, quella del tredicesimo posto. Se esci in Coppa questa sicuramente rientrerà tra le peggiori; purtroppo c’è anche il demerito di non aver chiuso con una vittoria all’andata. Ad ogni modo, se mettiamo insieme il blocco del mercato e la rottura insanabile con i tifosi sarebbe a tutti gli effetti la peggiore; c’è il grande rischio che lo diventi.

Sarri

Se un altro al posto di Sarri sarebbe stato esonerato? Stando ai punti raccolti e alle dichiarazioni del tecnico, direi di sì.

