Lazio, appuntamento con Bonzi e Diluvio&Delirio: orario e dove vederlo

Torna l'appuntamento del giovedì con Gianmario Bonzi su Radio TV Serie A per rivivere una delle pagine più incredibili del calcio italiano. Insieme agli ospiti Emanuele Baiocchini e Valerio Spina, l'attenzione si sposta sul loro libro "Diluvio&Delirio", dedicato allo storico 14 maggio 2000. È il racconto del secondo tricolore della Lazio di Sergio Cragnotti e Sven-Göran Eriksson, arrivato in un finale thriller: mentre i biancocelesti vincevano in casa, la Juventus affondava sotto la pioggia torrenziale di Perugia, consegnando lo scudetto ai capitolini per un solo punto di distacco.

Dietro le quinte di una squadra leggendaria

A 25 anni da quell'impresa, il libro svela i segreti di un’epoca d’oro in cui la Lazio dominava in Italia e in Europa. Tra le pagine emergono aneddoti inediti e retroscena curiosi su un gruppo di campioni straordinari: dai colpi di mercato miliardari del Presidente ai racconti più divertenti dello spogliatoio. Si parla delle scaramanzie di Simone Inzaghi, del carisma di Roberto Mancini e persino di episodi bizzarri come "coltelli volanti", presunte presenze aliene e l’enigmatica figura di un pinguino decisamente poco felice.

Orario e dove vederlo

Il volume accompagna il lettore in un viaggio emozionante che parte dal ritiro di Formello, attraversa mezzo mondo e culmina nel delirio collettivo della festa sul pullman scoperto per le vie di Roma. I dettagli di questa cavalcata epica, verranno raccontati a partire da oggi giovedì 12 marzo, alle ore 10:00, con repliche previste alle 12:00 e alle 23:00 su Radio TV Serie A.

