Lazio-Milan, il contrasto che scuote i tifosi verso l'Olimpico: il video della Società

La Società biancoceleste ha pubblicato un video per incitare i tifosi laziali a tornare all'Olimpico in vista della gara contro il Milan

Michelle De Angelis /
Olimpico
Olimpico - Fraioli

La Società biancoceleste ha pubblicato un video sulle varie piattaforme social per incitare i tifosi laziali a tornare all'Olimpico in vista della gara contro il Milan, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45.

Il video della Società Lazio

Nella pagina successiva la decisione del tifo organizzato

