Lazio-Milan, il contrasto che scuote i tifosi verso l'Olimpico: il video della Società
La Società biancoceleste ha pubblicato un video per incitare i tifosi laziali a tornare all'Olimpico in vista della gara contro il Milan
Olimpico - Fraioli
La Società biancoceleste ha pubblicato un video sulle varie piattaforme social per incitare i tifosi laziali a tornare all'Olimpico in vista della gara contro il Milan, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45.
Il video della Società Lazio
