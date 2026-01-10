Fenerbahçe, esordio da sogno per Guendouzi: il francese subito protagonista
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Ottimo inizio per Guendouzi con la maglia del Fenerbahçe. L’ex centrocampista della Lazio ha dato il suo addio a società e tifosi pochi giorni fa, dopo aver disputato la sua ultima gara con la maglia laziale contro la Fiorentina.
Il francese ha lasciato la Capitale a titolo definitivo per approdare in Turchia sponda gialloblù. Proprio in occasione del derby turco contro il Galatasaray, l’ex numero 8 biancoceleste ha siglato il suo primo gol con la nuova maglia, aprendo definitivamente le marcature nella finale di Supercoppa turca, attualmente in corso