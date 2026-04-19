Incredibile Orban, rissa con un tifoso dopo Verona-Milan

Nel match della domenica pomeriggio (ore 15.00) è andata in scena Hellas Verona-Milan. Partita vinta dai rossoneri per 0-1 grazie alla rete realizzata dal francese Rabiot. A tener banco però è stato anche quanto accaduto fuori dal campo. Alla fine del match infatti in tanti hanno assistito ad una vera e propria rissa tra Orban e un tifoso. Il tutto ripreso e riportato anche sui social da Gianluca Di Marzio. Episodio sicuramente spiacevole che va oltre la passione calcistica che il tifoso può vivere sul campo.

Le immagini e il post social

Ulteriori dettagli

La prima fonte a riportare la notizia è stata Telenuovo, una testimonianza precisa ha parlato della dinamica dello scontro avvenuto tra Gift Orban e un tifoso. Il tutto infatti, sembrerebbe nato da una manata sull'automobile del calciatore. Successivamente sono stati gli altri tifosi presenti a dividere il tifoso dall'attaccante dell'Hellas Verona, poi l'arrivo della polizia a placare del tutto gli animi.