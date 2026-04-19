Paura per Klinsmann del Cesena: frattura ad una vertebra cervicale
Grave infortunio per il portiere bianconero che ha subito una ginocchiata in testa
Infortunio grave nel match di oggi del campionato di serie B tra Palermo e Cesena. Nei minuti finali della sfida disputata al Renzo Barbera, il portiere dei bianconeri Jonathan Klinsmann, è stato colpito da una ginocchiata, del tutto fortuita, da parte del centrocampista avversario Ranocchia. La situazione si è rivelata subito grave ed il portiere è stato immediatamente trasportato in ambulanza all'ospedale siciliano.
Il bollettino medico sul portiere
Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica.
Il comunicato del Cesena
A seguito dello scontro di gioco occorso nel finale della partita, Jonathan Klinsmann ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione negli ospedali Riuniti ‘Villa Sofia’.