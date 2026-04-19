Paura per Klinsmann del Cesena: frattura ad una vertebra cervicale

Infortunio grave nel match di oggi del campionato di serie B tra Palermo e Cesena. Nei minuti finali della sfida disputata al Renzo Barbera, il portiere dei bianconeri Jonathan Klinsmann, è stato colpito da una ginocchiata, del tutto fortuita, da parte del centrocampista avversario Ranocchia. La situazione si è rivelata subito grave ed il portiere è stato immediatamente trasportato in ambulanza all'ospedale siciliano.

Il bollettino medico sul portiere

Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica.

Il comunicato del Cesena