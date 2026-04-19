Ciro Immobile torna ad essere capitano dopo la Lazio

Grande novità oggi per quella che è stata una bandiera della Lazio. Parliamo di Ciro Immobile che è tornato ad indossare una fascia di capitano dopo averlo fatto per l'ultimo volta nella capitale, con l'aquila sul petto. Nel match tra Paris Fc e Metz, infatti, l'attaccante campano è stato capitano portando alla vittoria la sua squadra. A riportare il fatto è stato anche il suo attuale club francese tramite i suoi canali social.

Il post social del Paris Fc su Immobile capitano

Il perchè di Immobile con la fascia

Il Paris Fc ha acquistato Ciro Immobile, ovviamente, come top player di grande esperienza ed assoluto valore qualitativo. La sua immagine è entrata subito al centro del progetto essendo un punto di riferimento per il club e per i tifosi. Nella partita di oggi contro il Metz, l'attaccante campano ha indossato la fascia per l'assenza del vero e proprio capitano, Timothée Kolodziejczak, per logica, di conseguenza Immobile dovrebbe rientrare come vice capitano.