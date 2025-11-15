Lazio, la sosta per ricaricare le energie: i tifosi già pronti per l’assalto a San Siro

Sosta utile per recuperare forze e infortunati

Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Lazio sfrutta la pausa delle Nazionali per riorganizzare le idee, recuperare energie e accogliere gradualmente i giocatori ai box. Sarri vuole ripartire subito, con la testa rivolta alla gara del 23 novembre contro il Lecce, valida per la dodicesima giornata di campionato, in attesa di capire cosa accadrà sul fronte mercato in vista della sessione di gennaio.

Cresce l’attesa per il Milan: tifosi biancocelesti in massa a San Siro

La settimana successiva sarà di nuovo tempo di Milano: sabato 29 novembre alle 20:45 la Lazio affronterà il Milan di Allegri. E i tifosi biancocelesti hanno già fatto sentire la loro vicinanza. A due settimane dalla partita, infatti, sono stati già staccati 1.385 tagliandi, un numero significativo che conferma ancora una volta il sostegno incessante del popolo laziale, indipendentemente dai risultati del campo.