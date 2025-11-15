Roma Femminile, Rossettini: “La Lazio vorrà rifarsi, cercheremo…”

Alla vigilia del derby tra Roma e Lazio Women, il tecnico delle giallorosse Luca Rossettini ha presentato così la sfida di domani ai canali ufficiali del club.

La squadra deve partire con entusiasmo e con consapevolezza per le buone cose fatte, nonostante una partita purtroppo persa. Non possiamo piangerci addosso per un risultato negativo: dobbiamo guardare avanti. Abbiamo l’occasione di rifarci subito in una partita importante come il derby, in un campionato che le ragazze stanno facendo alla grande. L’unica ricetta è continuare a lavorare, con entusiasmo e consapevolezza di ciò che stiamo costruendo, cercando di limitare gli errori che in questo momento ci stanno costando caro. Intanto è un derby, quindi porta con sé tutta la sua emotività e la sua valenza intrinseca: questa sarà la prima difficoltà. Loro hanno perso il derby in Women’s Cup e sicuramente vorranno rifarsi. Noi veniamo da due sconfitte, quindi dentro questa partita ci sono tanti ingredienti. Cercheremo di dare ancora di più di quello che stiamo dando, fare qualcosa di ancora più decisivo per portare a casa un risultato a cui teniamo tantissimo. Il derby è una gara piena di emozioni. Ne abbiamo già giocato uno in Women’s Cup, ma questa volta sarà diverso perché si giocherà al Tre Fontane. Saremo in casa, davanti al nostro pubblico, che vogliamo premiare per l’affetto che ci dimostra ogni volta. Sarà ancora più bello.