Cardone: "Gila? La Lazio chiede 30 milioni. Bologna su Provedel. Romagnoli..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

L’aspetto più importante riguarda la decisione del tifo organizzato sul tema abbonamenti, che arriverà domani. Ieri Gattuso è arrivato a Formello alle 15, ha visitato il centro sportivo e ha parlato con Provedel, Cataldi e Fabiani. In serata è poi arrivato Lotito e i due hanno cenato insieme. Provedel? Uno tra lui e Mandas lascerà la Lazio, mentre l’altro sarà il titolare nella prossima stagione. Il Bologna sta premendo da giorni sull’entourage di Provedel: l’offerta è pronta e presto sono previsti degli incontri tra le parti. Se Lotito non tirerà troppo la corda sulla richiesta economica, credo che per 4-5 milioni di euro Provedel possa diventare un giocatore del Bologna. L’Inter ha manifestato interesse, ma, a differenza del Bologna, non si sono registrati sviluppi concreti. Credo che alla fine Provedel partirà. Mandas, se non verrà riscattato dal Bournemouth, diventerà il titolare, con Motta nel ruolo di secondo . Con il greco, chiaramente, la Lazio avrebbe la possibilità di realizzare una plusvalenza più importante, ma al momento questo sembra lo scenario più probabile.

Romagnoli? Sta andando via: siamo in dirittura d’arrivo. È vero che 3 milioni di euro sono pochi, ma va considerato che il giocatore ha quasi 32 anni ed è in scadenza di contratto. Ha deciso già dallo scorso gennaio di lasciare la Lazio e non ha cambiato idea. Il rimpianto è che, a gennaio, l’offerta dell’Al-Sadd era di 7,5 milioni di euro più uno di bonus. Il club qatariota è stato di parola: aveva promesso che sarebbe tornato alla carica in estate e così è stato. Gila? La Lazio continua a chiedere 30 milioni di euro e, per il momento, fa muro, ma credo che alla fine anche lui andrà via. Non escludo che il Napoli, complice l’arrivo di Allegri, che avrebbe voluto il centrale spagnolo già al Milan lo scorso gennaio, possa decidere di mettere sul piatto i 30 milioni di euro richiesti dalla Lazio.

Dia? C’è stata qualche manifestazione d’interesse, ma al momento nulla di concreto. Il fatto di non essere stato convocato dal Senegal per il Mondiale, inoltre, potrebbe costringere la Lazio a ridimensionare le proprie richieste economiche. Gli acquisti del club biancoceleste saranno inevitabilmente subordinati alle cessioni: Gattuso, da questo punto di vista, è già stato informato dalla società.