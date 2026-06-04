Pressing del Napoli su Mario Gila: ipotesi scambio con Buongiorno
(Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Non solo Alessio Romagnoli, anche Mario Gila sembra sempre più vicino a lasciare definitivamente la Lazio. Con il contratto in scadenza nel 2027 e nessuna intesa sul rinnovo, il difensore spagnolo è ormai finito nel mirino di diverse pretendenti.
Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, la Lazio sarebbe intenzionata a trattenere il giocatore fino alla scadenza naturale del contratto, anche rischiando di perderlo a parametro zero tra un anno. Eppure, sulle sue tracce da diverso tempo c'è il Napoli che potrebbe provare ad affondare il colpo qualora decidesse di mettere sul piatto 30 milioni di euro o di inserire nell'operazione un scambio con Alessandro Buongiorno.