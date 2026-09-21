Maxi sosta Nazionali, tre settimane senza campionati: ecco perché dura così tanto
Dal 21 settembre maxi finestra internazionale: quattro gare per le Nazionali e campionati fermi fino a ottobre.
Photo by Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)
Scatta oggi, 21 settembre 2026, la sosta per le Nazionali più lunga di sempre nella storia del calcio. Una maxi finestra internazionale che fermerà i campionati di club per tre settimane consecutive, fino al 6 ottobre.
Di fatto, non ci saranno partite di campionato o delle coppe europee fino al weekend del 10 ottobre. Una novità importante nel calendario internazionale, frutto della svolta voluta dalla FIFA.
Secondo quanto previsto dalla Federcalcio mondiale, la nuova formula accorpa infatti in un'unica grande finestra quelle che in precedenza erano le due soste separate di settembre e ottobre.