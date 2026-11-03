La fuga della Lazio nata da una sfuriata: è il sistema Gattuso

La Lazio di Gattuso ha la miglior media punti nei cinque maggiori campionati europei: 2,8 a partita dopo dieci gare. Secondo quanto riportato da la Repubblica, La fuga biancoceleste è nata da una sfuriata del tecnico.

Dalla sfuriata alla fuga della Lazio

L’effetto sorpresa è svanito. In Europa la squadra di Gattuso è ormai conosciuta e viene studiata: la sua corsa porta l’impronta del sistema Gattuso.

Ventotto punti in dieci partite

La Lazio ha conquistato 28 punti nelle dieci gare disputate. Né Barcellona né Arsenal raggiungono la media di 2,8 punti a partita dei biancocelesti.

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