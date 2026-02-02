Moretto: "L'Inter non lascia partire Frattesi senza sostituto. Le probabilità..."

Le indiscrezioni di lasciare da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano riguardo alla tentativo da parte del club biancoceleste di assicurarsi Davide Frattesi dall’Inter.

Uscita improbabile di Frattesi all'Inter

L’esperto di calciomercato ha infatti sottolineato che l’Inter ha messo un muro per la trattativa, soprattutto per la mancata presenza di un sostituto, e al momento, infatti, l’uscita del centrocampista romano appare altamente improbabile in questa finestra di mercato.

Moretto sul canale Youtube di Romano