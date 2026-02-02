Moretto: "L'Inter non lascia partire Frattesi senza sostituto. Le probabilità..."
Le dichiarazioni di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Le indiscrezioni di lasciare da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano riguardo alla tentativo da parte del club biancoceleste di assicurarsi Davide Frattesi dall’Inter.
Uscita improbabile di Frattesi all'Inter
L’esperto di calciomercato ha infatti sottolineato che l’Inter ha messo un muro per la trattativa, soprattutto per la mancata presenza di un sostituto, e al momento, infatti, l’uscita del centrocampista romano appare altamente improbabile in questa finestra di mercato.
È vero che la Lazio ci ha provato per Frattesi. Io in un altro video dissi che la Lazio stava lavorando ad un colpo da 20 milioni, leggermente superiore, toccava i 25 con i bonus, ma l’Inter non vuole far uscire Frattesi senza trovare un sostituto. Le probabilità che Frattesi esca sono ridottissime.