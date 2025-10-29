Gilardino elogia Sarri: “È un maestro del calcio italiano”

Dopo il 2-2 contro il Milan a San Siro, il Pisa si prepara ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri nella nona giornata di Serie A.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

Le parole di Gilardino alla vigilia di Pisa-Lazio

In conferenza stampa, Alberto Gilardino ha espresso la volontà di conquistare la prima vittoria stagionale: “C’è la voglia di vincere, se la meriterebbero i ragazzi, ma non deve diventare un’ossessione. Dobbiamo mantenere entusiasmo e compattezza”. Il tecnico ha poi commentato gli episodi arbitrali di Milano, dopo le parole del designatore Rocchi: “Non ho ironizzato sui gol del Milan. È solo realtà. Siamo un po’ cavie in questo inizio di stagione, ma pensiamo al campo, senza alibi”.

Elogi per Sarri e fiducia nei suoi uomini

Gilardino ha riservato parole di stima per il collega biancoceleste: “Sarri è un maestro del calcio italiano, fa giocare le sue squadre con grande qualità”. Sulla sua squadra ha aggiunto: “Dobbiamo restare uniti e determinati. Tramoni ha grandi margini di crescita: serve pazienza, ma la fiducia in lui è totale”.