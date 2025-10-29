Pisa-Lazio: tutti i precedenti nella storia tra le due squadre

Poco più di 24 ore e si sfideranno Pisa e Lazio. Due squadre che arrivano da un buon momento ed un umore sicuramente positivo. Due infatti i risultati raccolti che hanno fatto sorridere i rispettivi ambienti. I toscani vengono dal punto guadagnato allo stadio San Siro contro il Milan di Max Allegri. Dall'altre parte i capitolini che si sono presi tre punti importanti contro la Juventus.

Domani sera sarà la nona giornata di campionato di serie A e l'undicesima sfida in assoluto tra Pisa e Lazio in terra toscana. La sfida tra le due squadre manca da ben 34 anni e scopriamo insieme quelli che sono stati i precedenti del passato.

Tutti i precedenti Pisa-Lazio

1914-15 Pisa-Lazio 4-0

1967-68 Serie B Pisa-Lazio 1-0

1980-81 serie B Pisa-Lazio 1-1

1981-82 Coppa Italia Pisa-Lazio 2-0

1981-82 Serie B Pisa-Lazio 1-1

1983-84 Serie A Pisa-Lazio 2-2

1986-87 Serie B Pisa-Lazio 3-0

1987-88 Coppa Italia Pisa-Lazio 0-0 ( 4-5 dopo i calci di rigore )

1988-89 Pisa- Serie A Pisa-Lazio 1-1

1990-91 Pisa-Lazio 0-1

L'attuale classifica delle due squadre

Partiamo da quelli che saranno i padroni di casa nella sfida di domani sera alle 20.45. Iniziano a vedersi i risultati del lavoro di Alberto Gilardino, una squadra propositiva che sa preparare bene le partite tatticamente. L'esempio palese è avvenuto nell'ultima partita giocata a San Siro contro il Milan. Il Pisa ha 4 punti e figura al penultimo posto, sicuramente nulla di soddisfacente ma dal punto di vista del gioco la squadra toscana è decisamente in crescita.

Dall'altra parte la Lazio di Maurizio Sarri. Risaputi i problemi che non stanno agevolando i biancocelesti: il mercato bloccato che non ha permesso di migliorarsi e una maledizione che riguarda gli infortuni ( infermeria stracolma da troppo tempo oramai ) . I punti in classifica sono 11 e la posizione occupata è la decima. Considerando le varie vicissitudini l'ambiente può sorridere per quello che Sarri sta facendo con la squadra. Da considerare anche che in 8 partite i biancocelesti hanno già incontrato Roma, Atalanta e Juventus ( dettaglio non da poco ) .