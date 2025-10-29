Il cantante Seltsam cita la Lazio nella storia di Instagram

Il giovane cantante Seltsam, tra i protagonisti dell’edizione 2025 di Sanremo Giovani, ha pubblicato una storia su Instagram che ha attirato l’attenzione dei tifosi della Lazio.

“Co tanto core come nessuno c’ha”: la frase che unisce

Sopra una foto condivisa da Warner Music Italy, in cui celebra la sua partecipazione al concorso, l’artista ha scritto: “Co tanto core come nessuno c’ha”. Il riferimento non è passato inosservato ai sostenitori biancocelesti, che hanno subito rilanciato la storia sui social, riconoscendo nelle parole del cantante un’espressione autentica di passione, orgoglio e appartenenza.

Dal palco di Sanremo al cuore dei tifosi

Seltsam, nome emergente della scena musicale italiana, ha così unito due mondi spesso distanti: quello della musica e quello del tifo calcistico. La sua frase, ispirata al celebre coro dei laziali, rappresenta perfettamente lo spirito di chi affronta una sfida importante con cuore e determinazione. In attesa di vederlo esibirsi sul palco di Sanremo Giovani, i fan della Lazio lo hanno già accolto virtualmente come uno “dei loro”, con quel motto che da sempre accompagna la squadra: “Co tanto core come nessuno c’ha.”

La storia Instagram