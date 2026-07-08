Al via la campagna abbonamenti: si va verso il boicottaggio
Parte nella giornata di oggi la fase di prelazione riservata ai 29.918 tifosi biancocelesti che vorranno confermare il proprio posto in vista della prossima stagione, ma il clima di tensione con la tifoseria preoccupa la società.
La manifestazione dello scorso 2 luglio e gli Stati Generali della Lazialità, in programma sabato 11, aprono numerosi interrogativi ai piani alti del club. Lo stadio rischia di restare per la seconda stagione consecutiva ancora deserto, per cui sarà difficile aspettarsi una risposta positiva da tutti quei tifosi che invocano la “Libertà” da una gestione non più in grado di rispettare i sogni di un popolo.
Il precedente del 2016
Un clima che richiama a quello di dieci anni fa: nel 2016 la campagna abbonamenti partì con appena 11 tessere sottoscritte nel primo giorno. La contestazione della tifoseria laziale proseguirà ad oltranza e, presumibilmente, accompagnerà anche tutta la stagione. Un segnale che ricadrà inevitabilmente anche sulla risposta della campagna abbonamenti, sempre più orientata verso il boicottaggio.