Sergi Dominguez-Lazio, Pedullà: "C’è già l’accordo con il giocatore, ora..."
Con la partenza di Mario Gila, ora l'obiettivo del club biancoceleste è individuare al più presto il suo sostituto. In cima alla lista della Lazio resta Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria.
Previsto domani il blitz per Sergi Dominguez
Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani sarebbe in programma un blitz in Croazia per il difensore, con l'obiettivo di chiudere la trattativa, a patto che oggi si creino le giuste condizioni per procedere con l'operazione.
La situazione
Nel frattempo, resta da colmare il divario tra domanda e offerta. La Dinamo Zagabria continua a valutare il giocatore circa 12 milioni di euro, ma la dirigenza biancoceleste, dal canto suo, sta cercando di raggiungere la cifra richiesta dalla società croata con l'inserimento di alcuni bonus, considerando sempre anche il 20% sulla futura rivendita che spetta al Barcellona.
Aggiornamento 12:02
L'indiscrezione di Pedullà
Come anticipato, Sergi Dominguez è l’unico nome che al momento la Lazio sta valutando come difensore centrale. C’è già l’accordo con Dominguez, ora accelerata per quello con la Dinamo Zagabria alle condizioni già note