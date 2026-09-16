Lazio, buone notizie dall’infermeria: quattro recuperi per Gattuso

La Lazio sfrutterà la lunga sosta per provare a svuotare l’infermeria e restituire nuove soluzioni a Gennaro Gattuso. Danilo Cataldi è già tornato tra i convocati, Dele-Bashiru è vicino al rientro, mentre Marusic e Rovella dovrebbero essere riaggregati durante le prossime settimane.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la pausa di tre settimane rappresenta un’occasione importante per recuperare i giocatori finiti ai box durante il primo mese di partite ufficiali. Problemi che si sono concentrati soprattutto a centrocampo, riducendo le alternative a disposizione del tecnico biancoceleste.

Cataldi è tornato nella lista dei convocati in occasione del big match contro il Milan, anche se il suo rientro è stato soprattutto simbolico. Nel secondo tempo, infatti, il centrocampista non è stato preso in considerazione per entrare in campo, nonostante la Lazio avesse bisogno di energie fresche per contrastare i tentativi di rimonta dei rossoneri.

Lazio, il lungo percorso di Cataldi dopo l’operazione

L'estate di Danilo Cataldi è stata particolarmente complicata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista si è sottoposto a fine maggio a un intervento importante ed è volato in Spagna nel tentativo di risolvere la pubalgia che lo aveva condizionato nella fase conclusiva della scorsa stagione.

Un problema che gli aveva impedito di disputare alcune delle partite più significative, compresa la finale di Coppa Italia e successivamente il derby.

La sua ultima presenza risale al 22 aprile, giorno della semifinale di ritorno disputata a Bergamo. Cataldi si trova adesso nella fase di ricondizionamento dopo aver lavorato separatamente dal resto della squadra durante tutta la preparazione.

Quando aveva provato per la prima volta a riunirsi al gruppo era stato costretto a rallentare nuovamente. È servito quindi un altro mese prima di poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni.

nella pagina successiva Lazio, Rovella fermato dal polpaccio: Gattuso rilancia Belahyane