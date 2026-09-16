Frattesi, un milione in meno per la Lazio: dietro il ritorno c'è una scelta di cuore

Miliardi ieri, milioni oggi. Cambiano le cifre e le epoche, ma certe storie nel calcio sembrano avere lo stesso filo conduttore. Davide Frattesi ha scelto la Lazio rinunciando a quasi un milione di euro di stipendio rispetto a quanto percepiva all'Inter.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista biancoceleste guadagna oggi 2,4 milioni di euro più bonus, legati alla qualificazione in Champions League ed Europa. Traguardi che ad agosto apparivano quasi impossibili e che oggi assumono una prospettiva differente.

All'Inter, Frattesi percepiva quasi un milione in più. Una rinuncia economica importante che racconta un'altra parte del suo ritorno nella squadra in cui era cresciuto da bambino.

Lazio-Frattesi, le cifre del riscatto e la scelta di tornare a casa

La Lazio ha infatti potuto acquistare Frattesi esclusivamente attraverso la formula del prestito con opzione di riscatto.

L'ipotesi di inserire un obbligo di acquisto era stata respinta a causa dei vincoli legati al saldo zero. La strada percorribile era quindi sostanzialmente una sola.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha versato 5 milioni di euro cash per il prestito, fissando successivamente l'opzione per l'acquisto definitivo a 10 milioni di euro, esercitabile entro giugno.

Il riscatto non è collegato né al numero di presenze totalizzate da Frattesi né all'eventuale raggiungimento di traguardi europei da parte della Lazio.

Il costo particolarmente elevato del prestito rappresenta comunque una sorta di garanzia rispetto alla possibilità che il club proceda con l'acquisto definitivo. Formalmente, però, non esistono clausole che obblighino la Lazio al riscatto.

Due mesi fa questo scenario avrebbe potuto rappresentare un rischio importante per Frattesi. Il centrocampista aveva bisogno di rilanciarsi e non poteva sapere quale situazione avrebbe trovato al suo ritorno.

A distanza di due mesi, invece, il quadro raccontato è completamente cambiato. Frattesi è diventato uno dei nuovi simboli della Lazio, fino a essere descritto come il nuovo uomo-Lazio.

La famiglia e quel bisogno di tornare alla Lazio

Dietro la decisione, però, non ci sono soltanto calcio, contratto e milioni.

C'è anche la famiglia.

Il sogno di Frattesi con la Lazio si era interrotto quando era ancora bambino e lasciò il settore giovanile biancoceleste. In quel periodo il club non riusciva a trattenere alcuni dei suoi giovani migliori e diversi ragazzi finirono anche alla Roma.

Davide, invece, tanti anni dopo ha percorso la strada inversa.

È tornato nella società in cui era cresciuto e lo ha fatto con una scelta che assume un significato ancora più forte attraverso le sue parole.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Frattesi ha spiegato: «I soldi non sono fondamentali, le cose importanti sono altre. Certo, uno non guadagna 2 euro all'ora. Tutto quello che ho in banca e le case le darei per rivedere mia nonna anche solo 5 minuti. Sentivo il bisogno di tornare a casa».

Una frase che va oltre il mercato e lo stipendio.

È la storia di un bambino cresciuto lontano dalla Lazio che, molti anni dopo, ha scelto di tornare esattamente dove tutto era cominciato.

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