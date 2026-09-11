Il tifo organizzato chiarisce la propria posizione dopo la 'provocazione' lanciata ieri a Radio Laziale

Nuovo intervento sulle frequenze di Radio Laziale da parte dei rappresentanti del tifo organizzato della Lazio, i quali hanno voluto chiarire la loro posizione sulla ‘provocazione’ lanciata ieri al presidente Lotito.



«La cosa che ovviamente mi fa più innervosire è che non si perde mai occasione per volerci mettere in bocca parole che non abbiamo detto e interpretare a proprio piacimento le cose che diciamo.

Ieri Giovanni ha fatto un intervento molto chiaro e deciso e ha concluso con una provocazione che era, diciamo tra virgolette, una battuta.

Partiamo da quanto dice il presidente: noi a tavola con lui non abbiamo nulla da dirci. A tavola con lui non ci metteremmo né ora né mai.

Era un paradosso, una provocazione o, se vogliamo definirla utilizzando tutte le figure retoriche del caso, un’iperbole provocatoria. Il riferimento era al fatto che lui dovesse andare in televisione a chiedere scusa: una cosa che riteniamo assurda.

Lo ripetiamo a tutti: abbiamo fatto una scelta di dignità e di amore. Se noi ci mettessimo a quella tavola, verrebbero meno la dignità e l’amore nei confronti della nostra gente.